Силкин: «Шансы «Краснодара» в этом сезоне на чемпионство очень малы»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил шансы «Краснодара» на чемпионство в этом сезоне.

«Шансы «Краснодара» в этом сезоне на чемпионство очень малы. Они упустили чемпионство, убрав Ивича. Это одна из самых непонятных отставок за последнее время. Но Галицкому виднее, он знает все, что происходит внутри. Наверное, таким образом он решил встряхнуть команду», — цитирует «РБ Спорт» Силкина.

«Краснодар» набрал 39 очков в 20 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 1 очко.