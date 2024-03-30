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Силкин: «Шансы «Краснодара» в этом сезоне на чемпионство очень малы»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил шансы «Краснодара» на чемпионство в этом сезоне.

«Шансы «Краснодара» в этом сезоне на чемпионство очень малы. Они упустили чемпионство, убрав Ивича. Это одна из самых непонятных отставок за последнее время. Но Галицкому виднее, он знает все, что происходит внутри. Наверное, таким образом он решил встряхнуть команду», — цитирует «РБ Спорт» Силкина.

«Краснодар» набрал 39 очков в 20 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 1 очко.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-silkin-uvoliv-ivicha-krasnodar-upustil-svoj-shans-na-chempionstvo/
Сергей Силкин
Футбол
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
8
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
9
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
10
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 18 1 5
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