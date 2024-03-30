Овчинников: «Если именно Гончаренко уволит Абаскаля, то я его отдельно поблагодарю»

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников поделился ожиданиями от матча 22-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Уралом».

«Я порой думаю, какого же уровня глыба стоит за спиной Абаскаля, что его до сих пор удерживают в клубе. Либо такой контракт, что все в «Спартаке» сходят с ума и боятся его разом выплачивать. Но думаю, если сейчас в «Спартаке» не заладится, то он очень скоро уйдет. И сами игроки ему в этом, полагаю, с удовольствием помогут.

Хотя Абаскаль – психологически устойчивый парень. Посмотрите, как зубами держится за свои деньги и свой контракт. Потому что прекрасно понимает – дураков в мире мало. И столько ему больше никто не предложит. А если именно Гончаренко уволит Абаскаля с должности главного тренера, то я его отдельно поблагодарю», – цитирует «РБ Спорт» Овчинникова.

Матч «Спартак» – «Урал» состоится в субботу, 30 марта, и начнется в 19.00 по московскому времени.