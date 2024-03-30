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Овчинников: «Если именно Гончаренко уволит Абаскаля, то я его отдельно поблагодарю»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников поделился ожиданиями от матча 22-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Уралом».

«Я порой думаю, какого же уровня глыба стоит за спиной Абаскаля, что его до сих пор удерживают в клубе. Либо такой контракт, что все в «Спартаке» сходят с ума и боятся его разом выплачивать. Но думаю, если сейчас в «Спартаке» не заладится, то он очень скоро уйдет. И сами игроки ему в этом, полагаю, с удовольствием помогут.

Хотя Абаскаль – психологически устойчивый парень. Посмотрите, как зубами держится за свои деньги и свой контракт. Потому что прекрасно понимает – дураков в мире мало. И столько ему больше никто не предложит. А если именно Гончаренко уволит Абаскаля с должности главного тренера, то я его отдельно поблагодарю», – цитирует «РБ Спорт» Овчинникова.

Матч «Спартак» – «Урал» состоится в субботу, 30 марта, и начнется в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-ovchinnikov-abaskal-psihologicheski-ustojchivy-j-paren-posmotrite-kak-zubami-derzhitsya-za-svoi-den-gi/
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Валерий Овчинников
Гильермо Абаскаль
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1
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2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
8
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
9
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
10
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
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Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Сочи – ЦСКА
 - : -
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Балтика – Пари НН
 - : -
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