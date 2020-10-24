Сергей Семак: «Отставку не рассматриваю»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции прокомментировал поражение своей команды от «Рубина» (1:2) в матче 12-го тура российской премьер-лиги.
— Почему Оздоев, Дзюба и Барриос играют все время? Их физические тесты на том же уровне, что и летом?
— Усталость накапливается. Игр много, перерыва не было. Но те замены, которые мы сделали, не добавили свежести. Чтобы выйти в стартовом составе, надо показать лучшие качества.
— Не считаете ли вы ошибкой, что Ерохин вышел поздно в матче с «Брюгге»?
— Не считаю. Мы знаем сильные и слабые стороны Саши. Он играет, исходя из структуры. Есть позиции, на которых ему легче.
— Не рассматриваете ли вы возможность отставки?
— Возможность отставки не рассматриваю. Бывают разные периоды. Передо мной стоят определенные задачи, а решения принимает руководство. (Гоша Чернов)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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