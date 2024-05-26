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Сегодня, 19:33

Сенников: «Не уверен, что Изидор останется в «Зените». Он себя не проявил»

Алина Савинова
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Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников поделился мыслями о будущем нападающего «Зенита» Вильсона Изидора.

«Не уверен, что Изидор останется в «Зените», особо он себя не проявил. Если выбирать, кто сильнее — Изидор или Сергеев, то Сергеев, однозначно. Даже если Изидора выкупят у «Локомотива», то он все равно может уйти. Так понимаю, Изидор вообще не хотел играть за «Локомотив», поэтому переход стал хорошим вариантом для всех. Понятно, что он не прогрессирует. Футболист не может расти, если он не играет. Вряд ли Изидора устраивает выходить на 10 минут на замену. В конце сезона футболист и его агент захотят, чтобы что-то изменилось», — цитирует Сенникова Legalbet.

Изидор выступает за «Зенит» с сентября 2023 года на правах аренды из «Локомотива». За сине-бело-голубых 23-летний француз провел 20 матчей во всех турнирах и забил два гола.

Источник: Legalbet
Дмитрий Сенников
Футбол
ФК Зенит
Вильсон Изидор
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
Результаты / календарь
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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