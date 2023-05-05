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Сегодня, 11:29

Семак отреагировал на большое количество матчей со «Спартаком»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о большом количестве игр со «Спартаком».

— В этом сезоне «Зенит» проведет больше всего матчей со «Спартаком», один был в Суперкубке, два — в Кубке, один — в гостях в РПЛ, а теперь снова в РПЛ, но дома. Как количество игр со «Спартаком» сказывается на настрое к предстоящему матчу? Не опасаетесь, что эмоции могут снова взять над игроками верх, как это было в кубковом матче?

— Что касается количества матчей, такой регламент Кубка России, который позволяет многим командам достаточно часто играть друг с другом, плюс Суперкубок в этом году, который мы играли. Но эти матчи были достаточно давно, основная часть наших противостояний были сыграны в прошлом календарном году, а в этом будет первый матч против «Спартака». Эмоции — это часть футбола, нужно, чтобы они не перехлестывали, как последний матч на Кубок России. В остальном это будет интересная игра с хорошим соперником.

— Готовы ли сыграть Вендел и Родригао, которые пропустили последние матчи?

— Что касается игроков, на сегодняшний день — а у нас есть еще сегодня, завтра и пол дня в воскресенье — все здоровы и готовятся принять участие в следующей игре.

Матч 26-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге 7 мая. Начало встречи — в 18.00.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 61 очко за 25 туров.

(Георгий Горностаев)

Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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30 тур
6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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