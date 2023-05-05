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Сегодня, 11:30

Семак поздравил Спаллетти с чемпионством в серии А: «Он заслужил это своим трудом»

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Лучано Спаллетти и Сергей Семак.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поздравил Лучано Спаллетти с досрочным чемпионством в серии А с «Наполи».

— Вчера Лучано Спаллетти стал чемпионом Италии с «Наполи», а вы играли под его руководством и работали вместе с ним. Успели поздравить его с чемпионством и хотели бы завоевать чемпионство на одной неделе вместе с ним?

— Что касается Лучано, еще не поздравили, но обязательно это сделаем, учитывая разницу во времени. Конечно, позвоним и поздравим. Очень рад за него, прекрасная и очень уверенная победа. Думаю, он заслужил своим трудом, фантастической преданностью к футболу, своими качествами как тренерскими, так и человеческими, для того, чтобы почувствовать тот триумф с «Наполи» — командой, которую очень любят в городе, которая давно не становилась чемпионом. Это совсем другой уровень ощущений. Мы все рады за Лучано лично, за тренерский штаб, команду. Абсолютно заслуженное чемпионство, обязательно его поздравим.

По нашей игре на сегодняшний день никакого чемпионского матча нет. Есть какие-то факты, которые могут сойтись, но сегодня нам нужно набрать четыре очка в оставшихся матчах для того, чтобы мы стали чемпионами. Когда это будет — не столь важно. Мы настраиваемся на каждую игру, нам нужно показывать свои лучшие качества, независимо от соперника. Когда это произойдет и произойдет ли... Мы, я думаю, сами должны делать то, что от нас зависит. Когда это произойдет уже не столь важно. Хотелось бы пораньше, но думаю, что мы заслуживаем в любом случае.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 61 очком за 25 туров. «Ростов» идет на второй строчке, набрав 50 очков. «Спартак» располагается на третьем месте с 49 очками.

Матч 26-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге 7 мая. Начало встречи — в 18.00.

(Георгий Горностаев)

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Наполи
Лучано Спаллетти
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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30 тур
6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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