Семак поздравил Спаллетти с чемпионством в серии А: «Он заслужил это своим трудом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поздравил Лучано Спаллетти с досрочным чемпионством в серии А с «Наполи».

— Вчера Лучано Спаллетти стал чемпионом Италии с «Наполи», а вы играли под его руководством и работали вместе с ним. Успели поздравить его с чемпионством и хотели бы завоевать чемпионство на одной неделе вместе с ним?

— Что касается Лучано, еще не поздравили, но обязательно это сделаем, учитывая разницу во времени. Конечно, позвоним и поздравим. Очень рад за него, прекрасная и очень уверенная победа. Думаю, он заслужил своим трудом, фантастической преданностью к футболу, своими качествами как тренерскими, так и человеческими, для того, чтобы почувствовать тот триумф с «Наполи» — командой, которую очень любят в городе, которая давно не становилась чемпионом. Это совсем другой уровень ощущений. Мы все рады за Лучано лично, за тренерский штаб, команду. Абсолютно заслуженное чемпионство, обязательно его поздравим.

По нашей игре на сегодняшний день никакого чемпионского матча нет. Есть какие-то факты, которые могут сойтись, но сегодня нам нужно набрать четыре очка в оставшихся матчах для того, чтобы мы стали чемпионами. Когда это будет — не столь важно. Мы настраиваемся на каждую игру, нам нужно показывать свои лучшие качества, независимо от соперника. Когда это произойдет и произойдет ли... Мы, я думаю, сами должны делать то, что от нас зависит. Когда это произойдет уже не столь важно. Хотелось бы пораньше, но думаю, что мы заслуживаем в любом случае.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 61 очком за 25 туров. «Ростов» идет на второй строчке, набрав 50 очков. «Спартак» располагается на третьем месте с 49 очками.

Матч 26-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге 7 мая. Начало встречи — в 18.00.

(Георгий Горностаев)