Семак оценил игру Ренана в матче с «Динамо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру защитника Роберта Ренана в матче 24-го тура РПЛ с «Динамо» (3:1).

— Вопрос по Ренану. До этого он как-то более стабильную игру демонстрировал, сегодня я насчитал четыре грубые ошибки. Не привоз, как у Магуайра, но достаточно грубый. С чем связано, как игрок себя чувствует?

— Что касается привоза, на мой взгляд, там грубая ошибка одна была, где пытался остановить мяч, сохранить его, но при этом технический брак, он потерял мяч. Этот момент превратился в достаточно опасную контратаку уже у наших ворот. Остальные моменты... Мы к этому абсолютно готовы, потому что он много помогает нам в организации атаки, он очень хорошо и быстро двигает мяч, у него очень хорошая и качественная передача.

После каждой игры мы говорим, что не нужно забывать, что его возраст достаточно юный. Интерес к его персоне достаточно велик, поэтому с большой долей вероятности можно сказать, что он у нас ненадолго. Это нас немножко огорчает. На сегодняшний день он нас устраивает, мы понимаем, что нужно работать, что есть индивидуальные ошибки. Но это тот игрок, который будет прибавлять. Потенциал у него огромный.

(Георгий Горностаев)