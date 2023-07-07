Селихов назвал причину своих ошибок в весенних матчах

Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов в интервью «СЭ» объяснил свои ошибки в ряде весенних матчей РПЛ смазанной подготовкой ко второй части сезона.

«Может быть, это было связано с моей смазанной подготовкой на сборах. Ведь я пропустил неделю из-за повреждения спины, потом еще пару дней из-за голеностопа. Может быть, сказалась пауза — приехал неготовым. Сейчас, конечно, можно гадать на кофейной гуще, но ни к чему это не приведет. Нужно проанализировать ошибки и натренировать моменты, которые могут повториться», — сказал Селихов.

Специалисты и болельщики предъявляли Селихову претензии за пропущенные голы в матчах с «Динамо» (3:3), «Краснодаром» (4:3) и «Зенитом» (2:3). Всего в весенней части сезона Селихов провел 12 игр, 2 раза сыграл на ноль и пропустил 19 голов.