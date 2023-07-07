Селихов назвал причину своих ошибок в весенних матчах
Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов в интервью «СЭ» объяснил свои ошибки в ряде весенних матчей РПЛ смазанной подготовкой ко второй части сезона.
«Может быть, это было связано с моей смазанной подготовкой на сборах. Ведь я пропустил неделю из-за повреждения спины, потом еще пару дней из-за голеностопа. Может быть, сказалась пауза — приехал неготовым. Сейчас, конечно, можно гадать на кофейной гуще, но ни к чему это не приведет. Нужно проанализировать ошибки и натренировать моменты, которые могут повториться», — сказал Селихов.
Специалисты и болельщики предъявляли Селихову претензии за пропущенные голы в матчах с «Динамо» (3:3), «Краснодаром» (4:3) и «Зенитом» (2:3). Всего в весенней части сезона Селихов провел 12 игр, 2 раза сыграл на ноль и пропустил 19 голов.
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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|0-0
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5
|Ахмат
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|0-0
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6
|Краснодар
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|0-0
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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|0-0
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11
|Урал
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|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
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|0-0
|0
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16
|Балтика
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|0-0
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|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
|- : -
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
|- : -
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Урал – ЦСКА
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