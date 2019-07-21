Себастьян Шиманьски: "Хочу несколько сезонов провести в "Динамо"

Новичок "Динамо" Себастьян Шиманьски в интервью "СЭ" отметил, что хочет задержаться в московском клубе. Он рассматривает его в том числе как путь к топовой команде.

– Нет! У меня и в России самые серьезные намерения. Хочу остаться тут на несколько сезонов, – сказал Шиманьски. – В будущем, возможно, и переберусь в топовую лигу, но сейчас я об этом вообще не думаю. Моя нынешняя команда – "Динамо", с которой хочу выигрывать. Я счастлив, что оказался здесь.

– Почему не остались в "Легии"? Клуб будет выступать в еврокубках. "Динамо" же – только в чемпионате России.

– Ваша лига сильнее. Когда появилось предложение от "Динамо", подумал именно об этом. Конечно, мог подождать, когда заинтересуются топовые клубы. Но там бы я сидел на скамейке. А мне нужно играть. Здесь могу доказывать, что готов выходить в основе и проявлять себя в сильной лиге. Это мой выбор – и им доволен.

– Наверное, на приезд в Россию вдохновила история Александра Головина, который сейчас в "Монако"?

– Да, это так. Повторюсь – я не намерен уходить через год-два, наоборот, хочу поиграть здесь подольше. И если уж говорить о каком-то ином топовом чемпионате, то в любом случае попадание в него надо заслужить своей игрой за "Динамо". (Ярослав Сусов)

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