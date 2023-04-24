Сафонов возмутился поведением болельщиков «Спартака» после матча

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал оскорбления со стороны фанатов «Спартака» после очной встречи команд в 24-м туре РПЛ (3:4)

«Когда мы пошли к своим болельщикам, фанаты «Спартака» нам кричали: «Иди на ***, «Краснодар». Примерно такая формулировка, вы поняли. Для меня это непонятно. Мы подарили прекрасную игру, она была захватывающая

Для меня это ненормально. Вряд ли кто-то на нашем стадионе это услышит в свой адрес. За такое должны наказывать, поэтому я, как капитан, подошел к делегату. Я не говорю, что нам должны аплодировать, но если это происходит всегда, то нужно всегда наказывать болельщиков. Я всегда благодарю болельщиков чужой команды, они создают атмосферу на стадионе. Но их поведение в мой адрес и в адрес команды не понимаю", — передает слова Сафонова корреспондент «СЭ».

После поражения от «Спартака» краснодарцы с 38 очками занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ.