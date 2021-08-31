Глава Hypercube рассказал о залоге прогресса российских футболистов
Глава компании Hypercube Питер Ньювенхейс рассказал, за счет чего должны прогрессировать российские футболисты.
— Как игроки в матчах против равных соперников будут расти и прогрессировать?
— Во-первых, есть программы, которые позволяют отслеживать прогресс игроков. На сайте УЕФА мы можем посмотреть статистику по разным странам, насколько изменилась их сила по статистике. Больше всего сила увеличилась у тех стран, которые разделили чемпионат. Представьте, что вы «Спартак». Разве вам нужно прикладывать много усилий, чтобы обыграть «Арсенал»? Необходимо играть против равного соперника, чтобы выкладываться на полную силу и развиваться.
Сейчас в РПЛ действует лимит «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все они могут появляться на поле одновременно.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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