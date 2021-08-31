Глава Hypercube рассказал о залоге прогресса российских футболистов

Глава компании Hypercube Питер Ньювенхейс рассказал, за счет чего должны прогрессировать российские футболисты.

— Как игроки в матчах против равных соперников будут расти и прогрессировать?

— Во-первых, есть программы, которые позволяют отслеживать прогресс игроков. На сайте УЕФА мы можем посмотреть статистику по разным странам, насколько изменилась их сила по статистике. Больше всего сила увеличилась у тех стран, которые разделили чемпионат. Представьте, что вы «Спартак». Разве вам нужно прикладывать много усилий, чтобы обыграть «Арсенал»? Необходимо играть против равного соперника, чтобы выкладываться на полную силу и развиваться.

Сейчас в РПЛ действует лимит «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все они могут появляться на поле одновременно.