«Рубин» — «Уфа»: полузащитник уфимцев Камилов сравнял счет

Полузащитник «Уфы» Владислав Камилов сравнял счет в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» — 1:1.

На 54-й минуте футболист забил после прострела в центр штрафной с левого фланга.

Камилов забил второй гол в сезоне-2021/22.

В случае, если «Уфа» обыграет «Рубин», казанская команда вылетит в ФНЛ, а уфимцы проведут стыковые матчи против «Оренбурга» за право выступать в РПЛ в сезоне-2022/23.