«Динамо» — «Сочи»: бело-голубые остались в меньшинстве при счете 1:4

«Динамо» в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» осталось в меньшинстве. На 57-й минуте судья Владимир Москалев после просмотра ВАР показал красную карточку Даниилу Лесовому за грубую подножку.

Счет в матче 4:1 в пользу «Сочи». Победа гарантирует южанам серебряные медали чемпионата России.