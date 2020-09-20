«Рубин» не может обыграть «Спартак» шесть лет

В матче восьмого тура чемпионата России «Спартак» обыграл на выезде «Рубин» (2:0) и продлил беспроигрышную серию в противостоянии с казанским клубом. В последний раз красно-белые уступали «Рубина» в апреле 2014 года — 1:2. После этого спартаковцы одержали восемь побед при пяти ничьих и разности голов 20-8. (Кирилл Бурдаков)

Последние 13 матчей «Спартака» с «Рубином»

Дата Город Тренер «Спартака» Тренер «Рубина» Счет 01.08.2014 Казань Мурат Якин Ринат Билялетдинов 4:0 26.04.2015 Москва Мурат Якин Ринат Билялетдинов 1:0 03.08.2015 Москва Дмитрий Аленичев Ринат Билялетдинов 1:0 30.11.2015 Казань Дмитрий Аленичев Валерий Чалый 2:2 13.08.2016 Казань Массимо Каррера Хавьер Грасия 1:1 05.12.2016 Москва Массимо Каррера Хавьер Грасия 2:1 09.09.2017 Москва Массимо Каррера Курбан Бердыев 1:0 17.03.2018 Казань Массимо Каррера Курбан Бердыев 2:1 29.10.2018 Казань Рауль Рианчо Курбан Бердыев 1:1 29.04.2019 Москва Олег Кононов Курбан Бердыев 1:1 19.10.2019 Москва Доменико Тедеско Роман Шаронов 0:0 22.07.2020 Казань Доменико Тедеско Леонид Слуцкий 2:1 20.09.2020 Казань Доменико Тедеско Леонид Слуцкий 2:0

Итого: +8=5-0, мячи 20-8.