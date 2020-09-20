РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Рубин» не может обыграть «Спартак» шесть лет

19:05
Теги:

В матче восьмого тура чемпионата России «Спартак» обыграл на выезде «Рубин» (2:0) и продлил беспроигрышную серию в противостоянии с казанским клубом. В последний раз красно-белые уступали «Рубина» в апреле 2014 года — 1:2. После этого спартаковцы одержали восемь побед при пяти ничьих и разности голов 20-8. (Кирилл Бурдаков)

Последние 13 матчей «Спартака» с «Рубином»

Дата

Город

Тренер «Спартака»

Тренер «Рубина»

Счет

01.08.2014

Казань

Мурат Якин

Ринат Билялетдинов

4:0

26.04.2015

Москва

Мурат Якин

Ринат Билялетдинов

1:0

03.08.2015

Москва

Дмитрий Аленичев

Ринат Билялетдинов

1:0

30.11.2015

Казань

Дмитрий Аленичев

Валерий Чалый

2:2

13.08.2016

Казань

Массимо Каррера

Хавьер Грасия

1:1

05.12.2016

Москва

Массимо Каррера

Хавьер Грасия

2:1

09.09.2017

Москва

Массимо Каррера

Курбан Бердыев

1:0

17.03.2018

Казань

Массимо Каррера

Курбан Бердыев

2:1

29.10.2018

Казань

Рауль Рианчо

Курбан Бердыев

1:1

29.04.2019

Москва

Олег Кононов

Курбан Бердыев

1:1

19.10.2019

Москва

Доменико Тедеско

Роман Шаронов

0:0

22.07.2020

Казань

Доменико Тедеско

Леонид Слуцкий

2:1

20.09.2020

Казань

Доменико Тедеско

Леонид Слуцкий

2:0

Итого: +8=5-0, мячи 20-8.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 8-й тур. «Рубин» — «Спартак» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир