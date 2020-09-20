«Рубин» не может обыграть «Спартак» шесть лет
В матче восьмого тура чемпионата России «Спартак» обыграл на выезде «Рубин» (2:0) и продлил беспроигрышную серию в противостоянии с казанским клубом. В последний раз красно-белые уступали «Рубина» в апреле 2014 года — 1:2. После этого спартаковцы одержали восемь побед при пяти ничьих и разности голов 20-8. (Кирилл Бурдаков)
Последние 13 матчей «Спартака» с «Рубином»
|
Дата
|
Город
|
Тренер «Спартака»
|
Тренер «Рубина»
|
Счет
|
01.08.2014
|
Казань
|
Мурат Якин
|
Ринат Билялетдинов
|
4:0
|
26.04.2015
|
Москва
|
Мурат Якин
|
Ринат Билялетдинов
|
1:0
|
03.08.2015
|
Москва
|
Дмитрий Аленичев
|
Ринат Билялетдинов
|
1:0
|
30.11.2015
|
Казань
|
Дмитрий Аленичев
|
Валерий Чалый
|
2:2
|
13.08.2016
|
Казань
|
Массимо Каррера
|
Хавьер Грасия
|
1:1
|
05.12.2016
|
Москва
|
Массимо Каррера
|
Хавьер Грасия
|
2:1
|
09.09.2017
|
Москва
|
Массимо Каррера
|
Курбан Бердыев
|
1:0
|
17.03.2018
|
Казань
|
Массимо Каррера
|
Курбан Бердыев
|
2:1
|
29.10.2018
|
Казань
|
Рауль Рианчо
|
Курбан Бердыев
|
1:1
|
29.04.2019
|
Москва
|
Олег Кононов
|
Курбан Бердыев
|
1:1
|
19.10.2019
|
Москва
|
Доменико Тедеско
|
Роман Шаронов
|
0:0
|
22.07.2020
|
Казань
|
Доменико Тедеско
|
Леонид Слуцкий
|
2:1
|
20.09.2020
|
Казань
|
Доменико Тедеско
|
Леонид Слуцкий
|
2:0
Итого: +8=5-0, мячи 20-8.