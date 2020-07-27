«Рубин» начал подготовку к новому сезону

«Рубин» на своей клубной базе в Соцгороде начал подготовку к сезону 2020/21. В Twitter опубликован 50-ти секундный ролик, на котором игроки в легком темпе бегают по кругу.

Напомним, что минувший сезон РПЛ казанцы закончили на 10-м месте.