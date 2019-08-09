"Рубин" может провести весь сезон на Центральном стадионе

"Рубин" может провести все домашние матчи сезона-2018/19 на стадионе Центральный в Казани. В сборнике документов мэрии города говорится, что в дни игр клуба будут ограничивать движение транспорта возле спортивного объекта, информирует Inkazan.

Ограничения будут действовать вплоть до 17 мая 2020 года – предположительной даты последнего домашнего матча "Рубина" в этом сезоне. Всего было запланировано 18 дат, когда будут перекрывать дорогу, четыре из которых уже прошли.

Ранее сообщалось, что "Рубин" будет играть на Центральном стадионе как минимум до зимнего перерыва. Последняя домашняя игра в 2019 году запланирована на 24 ноября против санкт-петербурского "Зенита". При этом в "Рубине" не смогли подтвердить, что команда будет играть на Центральном и после Нового года.