«Рубин» встретится с «Ахматом» в 11-м туре чемпионата России в субботу, 5 октября. Игра пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани и начнется в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет канал «Матч Премьер». Трансляция начнется за 10 минут до игры и также доступна на сайте matchtv.ru (на платной основе).

Основные события игры «Рубин» — «Ахмат» можете отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В 10 турах РПЛ-2024/25 «Рубин» набрал 12 очков, а «Ахмат» — 6. В сезоне-2023/24 казанцы расположились на восьмой строчке турнирной таблицы с 42 очками, а грозненцы заняли 10-е место с 35.