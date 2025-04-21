РПЛ поздравила «Акрон» с семилетием со дня основания

Пресс-служба РПЛ поздравила игроков, работников и болельщиков «Акрона» с днем рождения клуба, который 21 апреля отмечает семилетие.

«Сегодня свой седьмой день рождения празднует футбольный клуб «Акрон»! За такой короткий период молодые и звонкие успели пробиться в РПЛ и теперь пишут свою историю в нашей лиге. Поздравляем всех игроков, работников и болельщиков «Акрона», желаем долгой и красивой истории команде, ярких побед и удовольствия от футбола», — говорится в сообщении РПЛ.

«Акрон» проводит дебютный сезон в чемпионате России. После 25 туров нынешнего розыгрыша РПЛ тольяттинский клуб с 28 очками располагается на девятом месте в турнирной таблице. Команду с декабря 2023 года возглавляет Заур Тедеев.