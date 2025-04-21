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Сегодня, 14:35

Семак одержал 150 побед в 249 матчах чемпионата России — это второй результат после Романцева

Кирилл Бурдаков
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«Зенит» дома обыграл «Химки» (1:0) в матче 25-го тура РПЛ.

Победа над подмосковным клубом стала для Сергея Семака 150-й в чемпионатах России в должности главного тренера. 49-летний специалист оказался седьмым человеком, которому удалось добраться до этой отметки.

Рекорд высшего дивизиона удерживает Юрий Семин, а больше 200 раз выигрывали также Валерий Газзаев, Леонид Слуцкий и Олег Романцев. Кстати, по проценту успешных встреч Семак (60,24) в этой компании второй — с небольшим отставанием от Романцева (60,96).

Тренер

Клубы

Матчи

Победы

% побед

1. Юрий Семин

Локомотив, Динамо, Мордовия, Анжи, Ростов

622

308

49,52

2. Валерий Газзаев

Динамо, Алания, ЦСКА

485

247

50,93

3. Леонид Слуцкий

Москва, Кр.Советов, ЦСКА, Рубин

416

209

50,24

4. Олег Романцев

Спартак, Сатурн, Динамо

333

203

60,96

5. Курбан Бердыев

Рубин, Ростов, Сочи

442

191

43,21

6. Александр Тарханов

ЦСКА, Торпедо, Крылья Советов, Сатурн, Терек, Урал

429

160

37,30

7. Сергей Семак

Зенит, Уфа

249

150

60,24

8. Валерий Карпин

Спартак, Ростов

324

146

45,06
Олег Романцев
Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
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Семак стал седьмым тренером со 150 победами в чемпионатах России
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 25 16 7 2 49-18 55
2
 Зенит 25 16 5 4 50-16 53
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 25 13 7 5 53-29 46
6
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
7
 Ростов 25 10 6 9 38-38 36
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
13
 Ахмат 25 4 11 10 23-39 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 - : -
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 - : -
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 - : -
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
Химки – Акрон
 - : -
27.04 19:00
Рубин – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 23 1 7
Никита Каккоев

Никита Каккоев

Пари Нижний Новгород

 22 1 6
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