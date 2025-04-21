Семак одержал 150 побед в 249 матчах чемпионата России — это второй результат после Романцева

«Зенит» дома обыграл «Химки» (1:0) в матче 25-го тура РПЛ.

Победа над подмосковным клубом стала для Сергея Семака 150-й в чемпионатах России в должности главного тренера. 49-летний специалист оказался седьмым человеком, которому удалось добраться до этой отметки.

Рекорд высшего дивизиона удерживает Юрий Семин, а больше 200 раз выигрывали также Валерий Газзаев, Леонид Слуцкий и Олег Романцев. Кстати, по проценту успешных встреч Семак (60,24) в этой компании второй — с небольшим отставанием от Романцева (60,96).