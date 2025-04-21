Семак одержал 150 побед в 249 матчах чемпионата России — это второй результат после Романцева
«Зенит» дома обыграл «Химки» (1:0) в матче 25-го тура РПЛ.
Победа над подмосковным клубом стала для Сергея Семака 150-й в чемпионатах России в должности главного тренера. 49-летний специалист оказался седьмым человеком, которому удалось добраться до этой отметки.
Рекорд высшего дивизиона удерживает Юрий Семин, а больше 200 раз выигрывали также Валерий Газзаев, Леонид Слуцкий и Олег Романцев. Кстати, по проценту успешных встреч Семак (60,24) в этой компании второй — с небольшим отставанием от Романцева (60,96).
|
Тренер
|
Клубы
|
Матчи
|
Победы
|
% побед
|
1. Юрий Семин
|
Локомотив, Динамо, Мордовия, Анжи, Ростов
|
622
|
308
|
49,52
|
2. Валерий Газзаев
|
Динамо, Алания, ЦСКА
|
485
|
247
|
50,93
|
3. Леонид Слуцкий
|
Москва, Кр.Советов, ЦСКА, Рубин
|
416
|
209
|
50,24
|
4. Олег Романцев
|
Спартак, Сатурн, Динамо
|
333
|
203
|
60,96
|
5. Курбан Бердыев
|
Рубин, Ростов, Сочи
|
442
|
191
|
43,21
|
6. Александр Тарханов
|
ЦСКА, Торпедо, Крылья Советов, Сатурн, Терек, Урал
|
429
|
160
|
37,30
|
7. Сергей Семак
|
Зенит, Уфа
|
249
|
150
|
60,24
|
8. Валерий Карпин
|
Спартак, Ростов
|
324
|
146
|
45,06
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|25
|16
|7
|2
|49-18
|55
|
2
|Зенит
|25
|16
|5
|4
|50-16
|53
|
3
|Спартак
|25
|15
|5
|5
|48-21
|50
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|39-17
|48
|
5
|Динамо
|25
|13
|7
|5
|53-29
|46
|
6
|Локомотив
|25
|13
|5
|7
|42-36
|44
|
7
|Ростов
|25
|10
|6
|9
|38-38
|36
|
8
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|32-37
|36
|
9
|Акрон
|25
|8
|4
|13
|31-45
|28
|
10
|Динамо Мх
|25
|6
|9
|10
|23-28
|27
|
11
|Кр. Советов
|25
|7
|6
|12
|30-40
|27
|
12
|Химки
|25
|5
|8
|12
|28-45
|23
|
13
|Ахмат
|25
|4
|11
|10
|23-39
|23
|
14
|Пари НН
|25
|5
|5
|15
|19-47
|20
|
15
|Оренбург
|25
|4
|5
|16
|23-46
|17
|
16
|Факел
|25
|2
|9
|14
|11-37
|15
|25.04
|19:30
|
Динамо Мх – Краснодар
|- : -
|26.04
|14:00
|
Динамо – Зенит
|- : -
|26.04
|14:00
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|26.04
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|26.04
|19:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|27.04
|16:30
|
Химки – Акрон
|- : -
|27.04
|19:00
|
Рубин – Факел
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|12
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|11
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|9
|
|
Бителло
Динамо
|9
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|11
|2
|1
|
|
Никита Глушков
Динамо Мх
|23
|1
|7
|
|
Никита Каккоев
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|6