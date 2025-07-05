Президент «Сочи» Ротенберг: «Уверен, заполняемость стадиона на матчах РПЛ будет больше»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о заполняемости стадиона на мачтах команды.

«Любой клуб будет рад, если у него будет больше болельщиков, особенно в домашнем регионе. Заполняемость стадиона на матчах РПЛ, уверен, будет больше. Уровень состязания выше. Главное — побеждать и показывать красивый футбол. Так что план — побеждать, побеждать и еще раз побеждать», — сказал Ротенберг «СЭ».

4 июля «Сочи» исполнилось 7 лет со дня основания.

В прошлом сезоне «Сочи» занял пятое место в первой лиге и победил «Пари НН» (1:2, 3:1) в стыковых матчах за право сыграть в РПЛ.