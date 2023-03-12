Мостовой считает, что интрига в РПЛ еще есть

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на победу «Зенита» в матче 19-го РПЛ с подмосковными «Химками» (3:2).

«Вчера «Спартак» чуть победу не упустил, сегодня «Зенит». Очень похожие матчи вышли. Все команды сейчас на нервах, с каждым туров нервов больше. В теории, «Зенит» не должен упускать счет до 2:2, а должен спокойно доводить игру до победы. Но после замен команда расслабилась — и «Химки» воспользовалась. Для них хорошо все закончились. Интрига в РПЛ еще есть. Тем более очная игра будет в Питере — и там многое может решиться в турнирной таблице», — приводит слова Мостового Metaratings.ru.

После 19 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков. На втором месте «Спартак» (40 очков).