«Ростов» близок к аренде Комличенко с правом выкупа
15:12
«Ростов» близок к тому, чтобы арендовать нападающего «Динамо» Николая Комличенко, сообщает журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.
По информации источника, ростовчане арендуют 25-летнего россиянина с правом выкупа. Сообщается, что стороны практически согласовали сделку.
В сезоне-2020/21 Комличенко провел 27 матчей за «Динамо», на его счету 5 голов и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.
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