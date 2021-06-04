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«Ростов» близок к аренде Комличенко с правом выкупа

15:12
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«Ростов» близок к тому, чтобы арендовать нападающего «Динамо» Николая Комличенко, сообщает журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.

По информации источника, ростовчане арендуют 25-летнего россиянина с правом выкупа. Сообщается, что стороны практически согласовали сделку.

В сезоне-2020/21 Комличенко провел 27 матчей за «Динамо», на его счету 5 голов и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.

Дополнительная информация:

https://t.me/nobel_arustamyan/378

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