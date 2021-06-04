«Спартак» претендует на правого защитника «Спортинга» Валентена Розье, информирует A Bola. Как отмечается, 24-летний француз не особо нужен главному тренеру португальской команды Рубену Амориме, поэтому клуб готов его продать.

Футболиста также может приобрести «Бешикташ», за который он выступал на правах аренды в завершившемся сезоне. Однако турецкий клуб пока не готов заплатить за него достаточную сумму. «Спартак» же может отдать за Розье пять миллионов евро.

Футболистом интересуются и другие клубы не только в Турции, но и во Франции.

«Спартак» пока не сделал официального предложения. Все будет зависеть от решения нового главного тренера команды Руи Витории.

Розье перешел в «Спортинг» из «Дижона» в 2019 году. В прошедшем сезоне он провел 33 матча в турецкой суперлиге, в которых забил один гол и отдал шесть результативных передач.