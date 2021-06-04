Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Спартак» претендует на правого защитника «Спортинга»

15:27
Валентен Розье. Фото Instagram
Валентен Розье. Фото Instagram
Теги:

«Спартак» претендует на правого защитника «Спортинга» Валентена Розье, информирует A Bola. Как отмечается, 24-летний француз не особо нужен главному тренеру португальской команды Рубену Амориме, поэтому клуб готов его продать.

Футболиста также может приобрести «Бешикташ», за который он выступал на правах аренды в завершившемся сезоне. Однако турецкий клуб пока не готов заплатить за него достаточную сумму. «Спартак» же может отдать за Розье пять миллионов евро.

Футболистом интересуются и другие клубы не только в Турции, но и во Франции.

«Спартак» пока не сделал официального предложения. Все будет зависеть от решения нового главного тренера команды Руи Витории.

Розье перешел в «Спортинг» из «Дижона» в 2019 году. В прошедшем сезоне он провел 33 матча в турецкой суперлиге, в которых забил один гол и отдал шесть результативных передач.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Четыре нокдауна за 15 секунд! Сокрушительное поражение Колобка в кулачном бою
Боец Макарова: «Могла бы сняться в купальнике, но без эротики»
В Госдуме прокомментировали поражение сборной России от Канады в четвертьфинале ЧМ
Главное о коронавирусе в России и мире на 4 июня: статистика и факты

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы