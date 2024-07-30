Семин: «У «Спартака» есть хорошие игроки, из которых надо сделать команду»

Трехкратный чемпион России в качестве главного тренера «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу «Спартака» над «Химками» (3:1) во втором туре РПЛ.

«Спартак» — это команда более высокой квалификации, чем «Химки», поэтому закономерно выиграли. У москвичей есть хорошие игроки, из которых нужно сделать команду. Барко отлично себя проявил, Бонгонда замечательно сыграл с «Химками». Результаты будут зависеть именно от этого», — цитирует Семина Metaratings.ru.

В следующем матче «Спартак» примет «Динамо» в рамках группового этапа FONBET Кубка России. Встреча пройдет 31 июля.