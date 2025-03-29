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Российские клубы потратили более 4,4 миллиарда рублей на агентские выплаты в 2024 году

Камила Абдурахманова
корреспондент

Согласно данным Российского футбольного союза (РФС), клубы РПЛ и низших лиг в 2024 году выплатили агентам свыше 4,4 млрд рублей. Лидером по расходам стал «Спартак», который перечислил посредникам: 10 625 133 евро, 135 241 944 рубля и 68 965 долларов.

Топ-10 клубов по агентским выплатам:

1. «Спартак» (Москва) — 10,6 миллионов евро + 135,2 миллионов рублей + 68,9 тысяч долларов
2. «Краснодар» — 554,5 миллионов рублей
3. ЦСКА (Москва) — 680 тысяч долларов + 4,67 миллионов евро
4. «Зенит» (Санкт-Петербург) — 454,87 миллионов рублей
5. «Динамо» (Москва) — 383,17 миллионов рублей
6. «Локомотив» (Москва) — 336,1 миллионов рублей
7. «Рубин» (Казань) — 1,68 миллионов евро + 25 миллионов рублей
8. «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 159,28 миллионов рублей
9. «Балтика» (Калининград) — 59,39 миллионов рублей
10. «Сочи» — 55,58 миллионов рублей

Футболисты лично выплатили агентам 172,22 миллионов рублей. Некоторые клубы не предоставили отчетность в РФС. Комиссия по работе с агентами рассмотрит вопрос о санкциях за нарушение сроков подачи документов.

Источник: РФС
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Футбол
РФС
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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«Ростов» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
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«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
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«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
10
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
11
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
14
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
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Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
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 4 1 1
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