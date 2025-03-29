Каррера готов приехать в Москву в случае чемпионства «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что готов приехать в столицу России в случае победы московской команды в РПЛ.

Красно-белые набрали 43 очка за 21 матч и располагаются на второй позиции в турнирной таблице чемпионата страны, уступая лидирующему «Краснодару» 3 балла.

«Мы не общались и не контактировали со «Спартаком», чтобы я приехал на празднование в Москве в случае чемпионства. Если меня пригласят, то я с удовольствием приеду в Москву на такой праздник», — приводит ТАСС слова Карреры.

Итальянский специалист возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. В сезоне-2016/17 московский клуб под его руководством завоевал золотые медали чемпионата России.