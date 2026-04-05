Роман Ротенберг поздравил Тюкавина с рекордом по голам за «Динамо» в XXI веке

Член совета директоров ХК «Динамо» Роман Ротенберг отреагировал на рекорд футболиста «Динамо» Константина Тюкавина по голам за бело-голубых в XXI веке.

4 апреля 23-летний нападающий оформил дубль в матче 23-го тура РПЛ против «Оренбурга» (3:3). На счету Тюкавина стало 57 голов за московскую команду. Он обогнал Кевина Кураньи по количеству забитых мячей за клуб и стал лучшим бомбардиром «Динамо» в XXI веке.

«Поздравляю Константина Тюкавина с новым серьезным достижением! Такие результаты не бывают случайными. За ними всегда стоят талант, труд, характер и правильное отношение к делу. И особенно приятно, что все это показывает воспитанник «Динамо», который растет вместе с клубом и уже вписывает свое имя в его историю», — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

Тюкавин выступает за основную команду «Динамо» с 2020 года. Всего за нее форвард провел 173 матча.

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