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21 февраля 2025, 16:17

Угаров назвал первого номера на позицию левого вингера в стартовом составе «Зенита»

Ана Горшкова
Корреспондент

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров порассуждал на тему первого номера на левом фланге атаки сине-бело-голубых.

На позицию левого вингера в стартовом составе «Зенита» претендуют 27-летний россиянин Андрей Мостовой и 19-летний бразилец Педро, который в феврале стал победителем молодежного чемпионата Южной Америки в составе сборной Бразилии U-20.

«Я думаю, что Семак выберет тех, кого он видел постоянно на сборах. Скорее всего, Мостового. Второй момент, в каком состоянии приехал Педро. Все-таки он прошел определенный турнир, без отдыха, может быть, ему дадут сейчас отдохнуть какое-то время. Потому что тяжело, эмоции были большие, поэтому он может приедет без особых эмоций. Я думаю, что в любом случае предпочтение будет отдано Мостовому, который находился непосредственно на сборах, перед глазами главного тренера. Наверное, они уже наигрывали с ним определенные комбинации. Поэтому я не думаю, что Семак сразу начнет ставить Педро. Скорее всего, выпускать на замену», — приводит слова Угарова Vprognoze.ru.

В нынешнем сезоне Педро сыграл 17 матчей за «Зенит» в РПЛ, забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу. У Мостового на счету 5 голов и 2 результативных действия в 14 играх.

1 марта «Зенит» возобновит чемпионат домашней игрой против ЦСКА.

Источник: Vprognoze.ru
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РПЛ
ФК Зенит
Денис Угаров
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

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Силва Лима Исмаэл
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