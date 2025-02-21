Угаров назвал первого номера на позицию левого вингера в стартовом составе «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров порассуждал на тему первого номера на левом фланге атаки сине-бело-голубых.

На позицию левого вингера в стартовом составе «Зенита» претендуют 27-летний россиянин Андрей Мостовой и 19-летний бразилец Педро, который в феврале стал победителем молодежного чемпионата Южной Америки в составе сборной Бразилии U-20.

«Я думаю, что Семак выберет тех, кого он видел постоянно на сборах. Скорее всего, Мостового. Второй момент, в каком состоянии приехал Педро. Все-таки он прошел определенный турнир, без отдыха, может быть, ему дадут сейчас отдохнуть какое-то время. Потому что тяжело, эмоции были большие, поэтому он может приедет без особых эмоций. Я думаю, что в любом случае предпочтение будет отдано Мостовому, который находился непосредственно на сборах, перед глазами главного тренера. Наверное, они уже наигрывали с ним определенные комбинации. Поэтому я не думаю, что Семак сразу начнет ставить Педро. Скорее всего, выпускать на замену», — приводит слова Угарова Vprognoze.ru.

В нынешнем сезоне Педро сыграл 17 матчей за «Зенит» в РПЛ, забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу. У Мостового на счету 5 голов и 2 результативных действия в 14 играх.

1 марта «Зенит» возобновит чемпионат домашней игрой против ЦСКА.