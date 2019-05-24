Роман Бабаев: "Сезон для ЦСКА получился неоднозначным"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что сезон-2018/19 получился для его команды неоднозначным. Он также добавил, что ожидания от выступления красно-синих были ниже того, что получилось в итоге.

- Сезон получился неоднозначным, - приводит слова Бабаева официальный сайт ЦСКА. - Подробные итоги мы подведем после заключительного тура, когда таблица примет окончательный вид. Впрочем, уже сейчас можно сказать: летом прошлого года ожидания были ниже того, что мы получили на сегодняшний день.

Если помните, турнирные перспективы в тот момент выглядели неопределенными. Команду покинули многолетние лидеры, футболисты, во многом определявшие ее игру. Пришли молодые, не очень известные широкому кругу любителей футбола игроки, причем некоторые из них не всегда выступали в основных составах своих предыдущих команд. Мы прекрасно понимали: в нынешнем сезоне тяжело рассчитывать на что-то серьезное.



С другой стороны, после осенне-зимней части сезона были все основания надеяться на более высокий результат, чем тот, который у нас есть сейчас. Вот такой парадокс. Перед возобновлением чемпионата мы рассчитывали, что команда, столь успешно завершившая первую половину сезона, весной сможет развить свой успех. Но получилось то, что получилось.

ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 48 очков. В заключительном туре армейцы сыграют дома с "Крыльями Советов".

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