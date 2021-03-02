«Химки» сообщили, что Корян и Гапон вернулись к тренировкам

Защитник Евгений Гапон и полузащитник Аршак Корян восстановились после травм и вернулись к тренировкам, сообщает 2 марта официальный Twitter «Химок».

? Аршак Корян и Евгений Гапон залечили повреждения и приступили к тренировкам с командой. pic.twitter.com/bkyw4rILOh — ФК «Химки» (@fc_khimki) March 2, 2021

29-летний Гапон в текущем сезоне провел восемь матчей за «Химки». У 25-летнего Коряна 11 матчей, четыре гола и один голевой пас.