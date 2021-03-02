РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Химки» сообщили, что Корян и Гапон вернулись к тренировкам

19:26
Теги:

Защитник Евгений Гапон и полузащитник Аршак Корян восстановились после травм и вернулись к тренировкам, сообщает 2 марта официальный Twitter «Химок».

29-летний Гапон в текущем сезоне провел восемь матчей за «Химки». У 25-летнего Коряна 11 матчей, четыре гола и один голевой пас.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/fc_khimki/status/1366767390323802115

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир