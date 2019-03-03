17:52 | Футбол — РПЛ

Родионов и Симонян прибыли на матч с "Краснодаром". Видео

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Спортивный директор "Спартака" Сергей Родионов прибыл на матч 18-го тура премьер-лиги против "Краснодара". Родионов приехал на стадион вместе с бывшим футболистом и тренером красно-белых Никитой Симоняном.

Начало встречи – 19:00. "Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков после 17 туров. "Краснодар" с 33 баллами располагается на 2-й строчке.

Спартак – Краснодар

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 18-й тур
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