Родионов и Симонян прибыли на матч с "Краснодаром". Видео

Спортивный директор "Спартака" Сергей Родионов прибыл на матч 18-го тура премьер-лиги против "Краснодара". Родионов приехал на стадион вместе с бывшим футболистом и тренером красно-белых Никитой Симоняном.

Начало встречи – 19:00. "Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков после 17 туров. "Краснодар" с 33 баллами располагается на 2-й строчке.

#СпартакКраснодар Сергей Родионов приехал на матч с Никитой Симоняном pic.twitter.com/dG5bChkVPe – СЭ Спартак (@spartak_se) 3 марта 2019 г.

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