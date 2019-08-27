РФС: «Клубы премьер-лиги не могут уволить Егорова, это прерогатива президента РФС»

Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников и глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировали ожидания от общего собрания клубов РПЛ 3 сентября, на котором будут обсуждать судейство на старте чемпионата России.

— В связи с публикациями в СМИ хотел бы прокомментировать ситуации. Ни РПЛ, ни клубы не могут уволить Егорова. Это их право что-то обсуждать, что-то предлагать. Но нельзя говорить, что клубы уволят Егорова, это прерогатива президента РФС, которому глава ДСИ подчиняется.

— Если мне поступит предложение, я обязательно приду и пообщаюсь. Если они недовольны, то приду, пообщаюсь. Все в рабочем режиме, — добавил сам Егоров. (Александр Рогулев)