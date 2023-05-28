РФС и компании из «Сколково» разрабатывают отечественные средства функциональной диагностики

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о сотрудничестве с компаниями из «Сколково».

«Мы разрабатываем и закупаем средства функциональной диагностики. Есть иностранные бренды, такие как Catapult, WIMU, GPSPORTS. Их ввезти в страну можно. Но это продукция двойного назначения, потому что там задействованы передатчики gps высокой точности. Несколько лет назад мы подсказали идею коллегам из инновационного центра «Сколково». Они сделали свои средства функциональной диагностики и мы задействовали их для юношеских сборных. Планируем инвестировать в закупки таких устройств для детских школ. Они и клубы получат отличный продукт, а российская компания-производитель сможет развиваться», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне видеоассистенты главного арбитра не могут пользоваться технологией проведения офсайдных линий, которую ранее обеспечивала компания Hawk-Eye. Британская компания ушла из России.