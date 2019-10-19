Реформы Тедеско. Что уже изменил тренер «Спартака»

А ведь он был назначен всего 5 дней назад.

Доменико Тедеско был назначен главным тренером «Спартака» в начале этой неделb. Сегодня немец проводит первый матч с новой командой против «Рубина», но кое-что уже успел поменять.

Тренер перенес тренировочный процесс в Тушино. И при Олеге Кононове команда не всегда работала на базе в Тарасовке, но сейчас это уже решено окончательно. Причина проста — в Тушино банально проще добраться, меньше пробок.

Тедеско попросил кабинет на стадионе в Тушино. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщил генеральный директор клуба Томас Цорн. «Тедеско попросил кабинет с видом на поле. Мы с радостью исполнили его пожелание».

Тедеско перенес тренерскую скамейку на «Открытии Арене». Теперь она ближе к фанатской трибуне B. Причин такого шага, вероятно, две. Во-первых, теперь перед глазами тренера не мелькает постоянно помощник арбитра и не мешает следить за игрой — с другой стороны, теперь у штаба красно-белых нет возможности как-то «поддушить» рефери. И во-вторых, Тедеско теперь ближе к фан-трибуне, что может помочь ему управлять болельщиками. (Сергей Егоров)