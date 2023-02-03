«Реал» следит за защитником «Зенита» Ренаном

Защитник «Коринтианса» Роберт Ренан, права на которого купил «Зенит», заинтересовал «Реал», сообщает UOL.

По данным источника, мадридский клуб считает, бразильца одним из самых перспективных на своей позиции.

19-летний Ренан — воспитанник «Коринтианса», он провел за команду 13 матчей и сделал 1 результативную передачу. Игрок перешел в «Зенит» из «Коринтианса» в начале января. Контракт защитника с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2028 года.

После 17 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Реал» в ла лиге идет на второй строчке.