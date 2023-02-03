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Сегодня, 18:52

«Реал» следит за защитником «Зенита» Ренаном

Виктория Кравченко
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Защитник «Коринтианса» Роберт Ренан, права на которого купил «Зенит», заинтересовал «Реал», сообщает UOL.

По данным источника, мадридский клуб считает, бразильца одним из самых перспективных на своей позиции.

19-летний Ренан — воспитанник «Коринтианса», он провел за команду 13 матчей и сделал 1 результативную передачу. Игрок перешел в «Зенит» из «Коринтианса» в начале января. Контракт защитника с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2028 года.

После 17 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Реал» в ла лиге идет на второй строчке.

Источник: https://www.uol.com.br/esporte/
ФК Зенит
ФК Реал
Роберт Ренан
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