Рашид Рахимов: «Удаления не было. Это желтая, а не красная»

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов на пресс-конференции подвел итоги матча 6-го тура премьер-лиги с «Зенитом» (0:0).

— Было ли удаление?

— Решение нужно было прнимать в динамике ситуации. Это потом мы посмотрели и увидели, что не было удаления. Но арбитру тяжело было принять такое решение. Я думаю, это не красная, а желтая карточка.

— Почему после удаления позицию правого защитника стал закрывать именно Глушаков?

— Надо было быстро принимать решение после удаления. В полузащите с первых минут у нас играли Иванов, Глушаков и Исмаэл. Между Глушаковым и Ивановым мы выбрали Дениса, чтобы закрывать правую зону. Исмаэл закрывал левую сторону, мы перешли на 4-4-1-1. Дальше мы убрали Глушакова в опорную зону, Иванов вернулся в группу атаки, вышел Роши на свой правый фланг. (Гоша Чернов)