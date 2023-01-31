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Рапопорт: «В «ПСЖ» есть Месси, Мбаппе, но Малком тоже свой кусок времени наверняка будет получать»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт поделился мнением о возможном переходе форварда Малкома в «ПСЖ».

«Малком, на мой взгляд, сейчас должен четко понимать: если он имеет шансы заиграть там в основном составе, то, конечно, надо идти. Если таких шансов у него 50 на 50, то, думаю, рисковать пока не стоит. Чтобы не получилось, как в «Барселоне». Хотя за эти годы в «Зените» он, безусловно, прибавил. В «ПСЖ» есть Месси, Мбаппе, но Малком тоже свой кусок времени наверняка будет получать, возможно, это надо дополнительно оговаривать. Но лично я сейчас твердо не уверен, что он будет там играть.

Пока мы не играем в Европе, ничего страшного, обойдемся без него. Есть люди — тот же Мостовой, который не всегда играет. Да и вообще можно дать дорогу молодым — вот сейчас на сборах выходил молодой Козлов, гол забил в контрольном матче, мальчик очень одаренный", — приводит слова Рапопорта «РБ Спорт».

Ранее стало известно о том, что генеральный директор клуба из Санкт-Петербурга Александр Медведев общался с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи по поводу трансфера Малкома. Отмечалось, что «Зенит» не будет рассматривать предложение по футболисту ниже 40 миллионов евро.

Позже журналист Маттео Моретто сообщил, что трансфер не состоится.

В текущем сезоне бразилец провел 23 матча за «Зенит», забил 15 голов и сделал 7 результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/boris-rapoport-sidya-na-zamene-v-pszh-malkom-mozhet-poteryat-vse-chto-nabral-za-poslednie-gody-v-zenite/
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ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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