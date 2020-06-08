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Рахимич считает, что Вагнер поможет молодежи ЦСКА

01:56
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Экс-полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич оценил, чем может помочь красно-синим Вагнер Лав. Бразилец в ближайшее время может вернуться в команду.

— Вагнер — легенда клуба, и было бы здорово, если бы он вернулся, — цитируют «Известия» Рахимича. — Он долго играл в России, у него огромный опыт выступлений и в других странах. Для молодых футболистов армейского клуба было бы полезно потренироваться и поиграть рядом с таким мастером.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1020822/sevastian-terletckii/lav-stori-pochemu-vagneru-suzhdeno-zavershit-kareru-v-tcska

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