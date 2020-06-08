Рахимич считает, что Вагнер поможет молодежи ЦСКА

Экс-полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич оценил, чем может помочь красно-синим Вагнер Лав. Бразилец в ближайшее время может вернуться в команду.

— Вагнер — легенда клуба, и было бы здорово, если бы он вернулся, — цитируют «Известия» Рахимича. — Он долго играл в России, у него огромный опыт выступлений и в других странах. Для молодых футболистов армейского клуба было бы полезно потренироваться и поиграть рядом с таким мастером.