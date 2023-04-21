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Сегодня, 15:13

Радимов считает, что Кузяеву будет сложно договориться о переходе в европейский клуб

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов выразил мнение, что полузащитнику петербургской команды Далеру Кузяеву будет сложно договориться о переходе в европейский клуб.

«У Кузяева уже была похожая ситуация несколько лет назад — тоже не подписывал контракт, но в итоге остался. Знаете, если будет хорошее предложение из Европы, которое устроит Кузяева и клуб, то, конечно, надо ехать. Далер — игрок сборной, играет в лучшем чемпионате страны с отличными напарниками в лице Малкома, Клаудиньо и остальных. Конечно, его уровень позволяет играть в Европе. Но должно слишком многое сложиться, чтобы так получилось. В Европу сейчас уезжать тяжело», — приводит слова Sport24.

30-летний Кузяев выступает за «Зенит» с июля 2017 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 28 матчей, забил пять мячей и отдал пять результативных передач.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-21-radimov-yesli-budet-khorosheye-predlozheniye-iz-yevropy-kuzyayevu-nado-yekhat-no-dolzhno-slishkom-mnogoye-slozhitsya
Владислав Радимов
Далер Кузяев
Футбол
ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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Факел – Оренбург
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Зенит – Динамо
 - : -
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Урал – Ростов
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Пари НН – Кр. Советов
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Владимир Писарский

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