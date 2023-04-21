Каманцев ответил президенту «Урала» Иванову насчет встречи судей со «Спартаком»

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев ответил президенту «Урала» Григорию Иванову по поводу встречи «Спартака» с судьями.

«Любой желающий клуб может в открытом формате встретиться с судейским департаментом. У нас нет никакой реакции на слова Григория Иванова, что встречи с судьями — не в рамках приличия. У Григория Викторовича есть его мнение — он его высказал. Мы будем выполнять свою работу, исходя из того, как мы считаем нужным. Если мы говорим об открытости, то ее нужно обсуждать. Вы можете видеть, что в российском футболе никто не кричит о предвзятом судействе, что кто-то и кого-то «убивает». Все говорят об ошибках: да, страшных, неприятных и непонятных. Но этот путь мы преодолели в том числе путем открытости. Открытость будет и дальше. Если команда хочет пообщаться — у игроков и тренеров есть вопросы — мы можем встретиться и поговорить», — приводит слова Каманцева «Чемпионат».

11 апреля состоялось заседание экспертно-судейской комиссии, на котором было решено, что судья Сергей Иванов ошибочно назначил пенальти в матче 22-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо» (3:3).