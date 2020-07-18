Нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч высказался о своем предстоящем переходе в ЦСКА.

— Рад, что ситуация с переговорами разрешилась, — цитирует FOX Sports Гайча. — Мне очень понравилось в «Сан-Лоренсо», несмотря на то, что я не так много успел поиграть за команду. Думаю, я неплохо показал себя в команде и надеюсь, что в будущем двери для меня здесь будут открыты. Хочу от всего сердца поблагодарить всех людей, имеющих отношение к «Сан-Лоренсо». Мне здесь очень помогли, уверен, что клубный персонал отлично справляется со своей работой.

Красно-синие заплатят за 21-летнего аргентинца 8,5 миллиона евро. Сообщается, что в сделку включен пункт, по которому «Сан-Лоренсо» получит 20 процентов от последующей продажи форварда. ЦСКА согласовал условия контракта с Гайчем, соглашение рассчитано на 5 лет.

В текущем сезоне на счету Гайча 5 мячей и 1 результативная передача в 13 матчах за «Сан-Лоренсо» во всех турнирах.