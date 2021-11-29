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«Великий русский актер». В «Уфе» оценили игру Соболева

20:43
Александр Соболев. Фото ФК «Спартак»
Александр Соболев. Фото ФК «Спартак»
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Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что нападающий «Спартак» Александр Соболев неплохо сыграл в эпизоде с пенальти в игре 16-го тура Тинькофф РПЛ (1:1).

«К сожалению, в одном из полутора подходов к воротам на поле оказался великий русский актер Александр Соболев, который сыграл так, что судья даже ничего не заподозрил. От легкого прикосновения он рухнул как с ног подкошенный, но это случается в футболе, — сказал Мурзагулов ТАСС. — Думаю, в ЭСК не будем обращаться. Есть мизерный контакт, от которого человек падает. Мы же не сможем доказать, что это была симуляция, падение было картинным, но сыграл он неплохо, раз судья это так трактовал.

Я доволен, что «Спартак» мы сегодня переиграли, ребята знают, что мы свое дело делаем и все будет в порядке».

В компенсированное время после падения Соболева в ворота уфимцев был назначен пенальти, который реализовал сам форвард.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 16-й тур
29 нояб, 17:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
1:1
Спартак
Голы
Никитин, 70 (1:0), Соболев, 90+5 (1:1)
Уфа
Беленов Никитин Ботака-Иобома Журавлев Йокич (Алиев, 81 ) Касинтура (Голубев, 85 ) Фищенко Урунов (Мрзляк, 25 ) Камилов Агаларов (Саплинов, 85 ) Кротов (Плиев, 81 )
Спартак
Селихов Жиго Джикия Айртон Кофрие (Рассказов, 68) Умяров Литвинов Промес Ломовицкий (Мельников, 76) Соболев Ларссон
Предупреждения
Кротов 37, Журавлев 38, Камилов 45, Мрзляк 54, Йокич 67, Алиев 88, Никитин 90  -  Айртон 19, Умяров 49, Рассказов 74
Удаления
Рассказов 86 (вторая ж.к)
Судьи
Кукуян (Сочи) Стипиди (Краснодар) Богданов (Верея)
ВАР
Панин (Дмитров) Воронцов (Ярославль)

 

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13059487

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры