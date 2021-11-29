«Великий русский актер». В «Уфе» оценили игру Соболева

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что нападающий «Спартак» Александр Соболев неплохо сыграл в эпизоде с пенальти в игре 16-го тура Тинькофф РПЛ (1:1).

«К сожалению, в одном из полутора подходов к воротам на поле оказался великий русский актер Александр Соболев, который сыграл так, что судья даже ничего не заподозрил. От легкого прикосновения он рухнул как с ног подкошенный, но это случается в футболе, — сказал Мурзагулов ТАСС. — Думаю, в ЭСК не будем обращаться. Есть мизерный контакт, от которого человек падает. Мы же не сможем доказать, что это была симуляция, падение было картинным, но сыграл он неплохо, раз судья это так трактовал.

Я доволен, что «Спартак» мы сегодня переиграли, ребята знают, что мы свое дело делаем и все будет в порядке».

В компенсированное время после падения Соболева в ворота уфимцев был назначен пенальти, который реализовал сам форвард.