«Пусть счастье станет рутиной». Малком показал фото с кубком РПЛ
14 июля 2020, 23:43
Нападающий «Зенита» Малком опубликовал новый пост в Instagram, где показал фото с трофеем РПЛ.
«Пусть счастье станет рутиной», — написал в Instagram 23-летний бразилец.
В сезоне-2019/20 Малком провел 12 матчей за сине-бело-голубых, забил 4 гола и сделал две результативные передачи.
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