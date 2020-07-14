«Пусть счастье станет рутиной». Малком показал фото с кубком РПЛ

Нападающий «Зенита» Малком опубликовал новый пост в Instagram, где показал фото с трофеем РПЛ.

«Пусть счастье станет рутиной», — написал в Instagram 23-летний бразилец.

В сезоне-2019/20 Малком провел 12 матчей за сине-бело-голубых, забил 4 гола и сделал две результативные передачи.