Соу назван лучшим игроком «Ростова» в марте
14:32
Нападающий «Ростова» Али Соу назван лучшим футболистом клуба в марте. В голосовании болельщиков он набрал среднюю оценку 4,85.
В пятерку вошли Сергей Песьяков, Хайтам Алеесами, Максим Осипенко и Данил Глебов.
Али Соу — «Ростсельмаш — лучший игрок марта» ?— Football Club Rostov (@rostovfc) March 24, 2021
Свой выбор сделали болельщики на официальном сайте «Ростова». Нападающий получил среднюю оценку — 4,85.
Также в пятерку вошли: Сергей Песьяков, Хайтам Алеесами, Максим Осипенко и Данил Глебов. pic.twitter.com/q2qj3b602T
Соу провел в марте три матча — 90 минут против «Сочи» (0:0) и «Химок» (0:1) и 89 минут с «Ротором» (4:0). Во встрече с волгоградцами форвард отметился голом.
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