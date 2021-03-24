Соу назван лучшим игроком «Ростова» в марте

Нападающий «Ростова» Али Соу назван лучшим футболистом клуба в марте. В голосовании болельщиков он набрал среднюю оценку 4,85.

В пятерку вошли Сергей Песьяков, Хайтам Алеесами, Максим Осипенко и Данил Глебов.

Али Соу — «Ростсельмаш — лучший игрок марта» ?



Свой выбор сделали болельщики на официальном сайте «Ростова». Нападающий получил среднюю оценку — 4,85.



Также в пятерку вошли: Сергей Песьяков, Хайтам Алеесами, Максим Осипенко и Данил Глебов. pic.twitter.com/q2qj3b602T — Football Club Rostov (@rostovfc) March 24, 2021

Соу провел в марте три матча — 90 минут против «Сочи» (0:0) и «Химок» (0:1) и 89 минут с «Ротором» (4:0). Во встрече с волгоградцами форвард отметился голом.