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Соу назван лучшим игроком «Ростова» в марте

14:32
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Нападающий «Ростова» Али Соу назван лучшим футболистом клуба в марте. В голосовании болельщиков он набрал среднюю оценку 4,85.

В пятерку вошли Сергей Песьяков, Хайтам Алеесами, Максим Осипенко и Данил Глебов.

Соу провел в марте три матча — 90 минут против «Сочи» (0:0) и «Химок» (0:1) и 89 минут с «Ротором» (4:0). Во встрече с волгоградцами форвард отметился голом.

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