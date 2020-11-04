Полузащитник «Зенита» Вендел в интервью «СЭ» поделился мнением о причинах поражений в двух первых матчах группового этапа Лиги чемпионов.

— Вы провели два матча в Лиге чемпионов. Почему, на ваш взгляд, не удалось набрать очки против «Брюгге» и «Боруссии»? — вопрос бразильцу.

— Мы хорошо смотрелись в этих встречах, но уступили в каких-то деталях — и в итоге потеряли очки. Ничего, нам необходимо продолжать работать и двигаться вперед, потому что каждый следующий матч — и в РПЛ, и в Лиге чемпионов — очень важен.

— После Дортмунда «Зенит» критиковали за излишне осторожную игру. Как вы думаете, было бы больше шансов, если бы команда действовала открыто?

— Не знаю, как сложилось бы, но, повторю, мы хорошо подготовились к этому матчу и хорошо выглядели. Одна-две детали все решили — немцы забили гол, мы уступили.

— Те три поражения подряд стали сигналом тревоги для «Зенита»?

— Такому большому клубу тяжело проигрывать и один раз, а когда три, то еще сложнее. Но мы сконцентрированы и совершенно четко представляем, что должны делать.

— Какие вы ставите перед собой личные задачи на сезон? И какой результат клуба в Европе и в России посчитаете удачным?

— Рассчитываю максимально помочь команде во всех турнирах, в которых принимаем участие. И, разумеется, я приехал сюда, чтобы вместе с «Зенитом» завоевывать титулы! (Гоша Чернов)

Полностью интервью Вендела — на сайте «СЭ»