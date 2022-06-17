Григорий Иванов: «Хочу, чтобы новый ВАР был качественнее, а судьи работали лучше»
Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал новость о заключении с российской компанией Slomo четырехлетнего контракта на поставку услуг ВАР.
«Я был и буду против ВАР и всегда буду говорить, что он вредит футболу. Я еще в самом начале предупреждал, что через три года все будут плеваться от него. За рубежом система работает совершенно по-другому. Там повторы смотрят быстро и без ошибок, а у нас очень долго.
Хочу, чтобы новый ВАР был намного качественнее, чем при иностранном провайдере. Хочу, чтобы судьи, которые сидят за мониторами, работали лучше. Они принимают некоторые решения, которые не соответствуют духу футбола», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».
16 июня на общем собраний клубов РПЛ был утвержден нового поставщика ВАР. Им стала российская компания Slomo. Ранее провайдером ВАР была британская компания Hawk-Eye Innovations Ltd, которая по окончании сезона-2021/22 завершила сотрудничество с РФС.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0