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Григорий Иванов: «Хочу, чтобы новый ВАР был качественнее, а судьи работали лучше»

Григорий Иванов надеется, что новый поставщик ВАР будет предоставлять более качественное оборудование
Анна Горшкова
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал новость о заключении с российской компанией Slomo четырехлетнего контракта на поставку услуг ВАР.

«Я был и буду против ВАР и всегда буду говорить, что он вредит футболу. Я еще в самом начале предупреждал, что через три года все будут плеваться от него. За рубежом система работает совершенно по-другому. Там повторы смотрят быстро и без ошибок, а у нас очень долго.

Хочу, чтобы новый ВАР был намного качественнее, чем при иностранном провайдере. Хочу, чтобы судьи, которые сидят за мониторами, работали лучше. Они принимают некоторые решения, которые не соответствуют духу футбола», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

16 июня на общем собраний клубов РПЛ был утвержден нового поставщика ВАР. Им стала российская компания Slomo. Ранее провайдером ВАР была британская компания Hawk-Eye Innovations Ltd, которая по окончании сезона-2021/22 завершила сотрудничество с РФС.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/prezident-urala-hochu-chtoby-novy-j-var-by-l-kachestvennee-a-sud-i-rabotali-luchshe/
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