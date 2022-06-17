Канчесльскис о возможном переезде Дзюбы в Турцию: «Продление футбольной жизни»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в турецкий «Фенербахче».

«Продление футбольной жизни. Попробовать свои силы в турецком чемпионате стоит, но это не так уж и просто. Будет намного сложнее, чем в РПЛ. Я много играл против турецких клубов. Там болельщики засвистеть могут, если что-то не понравится», — сказал Канчельскис «Чемпионату».

Артем Дзюба играл за «Зенит» с лета 2015 года. По окончании сезона-2021/22 33-летний россиянин объявил об уходе из клуба на правах свободного агента.

В прошлом сезоне Дзюба провел 39 матчей за «Зенит», забил 13 голов и сделал 10 результативных передач.

В составе «Зенита» нападающий стал четырехкратным чемпионом, два раза брал Кубок и четыре раза Суперкубок России. В прошлом году стал лучшим бомбардиром чемпионатов России в истории (148 голов в 388 играх).