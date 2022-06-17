Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 17:20

Канчесльскис о возможном переезде Дзюбы в Турцию: «Продление футбольной жизни»

Канчельскис оценил возможный переход Дзюбы в турецкий клуб
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в турецкий «Фенербахче».

«Продление футбольной жизни. Попробовать свои силы в турецком чемпионате стоит, но это не так уж и просто. Будет намного сложнее, чем в РПЛ. Я много играл против турецких клубов. Там болельщики засвистеть могут, если что-то не понравится», — сказал Канчельскис «Чемпионату».

Артем Дзюба играл за «Зенит» с лета 2015 года. По окончании сезона-2021/22 33-летний россиянин объявил об уходе из клуба на правах свободного агента.

В прошлом сезоне Дзюба провел 39 матчей за «Зенит», забил 13 голов и сделал 10 результативных передач.

В составе «Зенита» нападающий стал четырехкратным чемпионом, два раза брал Кубок и четыре раза Суперкубок России. В прошлом году стал лучшим бомбардиром чемпионатов России в истории (148 голов в 388 играх).

Источник: https://www.championat.com/
Андрей Канчельскис
Артем Дзюба
ФК Фенербахче
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
5 эффективных альтернатив приседаниям в домашних условиях
Обида, длиною в вечность. Почему «Спартак» стал слишком похож на истеричную женщину
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
РПЛ: «Добро пожаловать в лигу, «Факел»
«Ростов» подписал пятилетний контракт с полузащитником Мироновым
Орешкин прокомментировал смену тренера в футбольном ЦСКА
В тренерский штаб Абаскаля в «Спартаке» войдут два испанских специалиста. Ещенко покинул команду
«Енисей» может возглавить помощник экс-главного тренера «Уфы» Нагорный
Экс-хавбек «Рубина» Кабзе заявил, что Дзюба подойдет «Фенербахче»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Григорий Иванов: «Хочу, чтобы новый ВАР был качественнее, а судьи работали лучше»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости