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Сегодня, 19:28

Президент «Торпедо» назвал дисквалификацию Клотета одной из причин поражения «Химкам»

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Президент «Торпедо» Ярослав Савин прокомментировал поражение команды в матче 24-го тура РПЛ против «Химок» (2:4).

«Команда неплохо играла и в первом тайме, и во втором при счете 2:1. Вообще, игра была полностью у нас, но были технические ошибки и пенальти, который все перевернул — и понеслась. Думаю, что по количеству пенальти, которые ставятся в наши ворота, матчи «Торпедо» сразу нужно начинать с пенальти. Обращение в экспертно-судейскую комиссию РФС? Посмотрим.

Мы продолжаем делать то, что мы делаем — выходить на каждую игру и стараться. Думаю, на игре сказалось, что тренера не было на скамейке. Это тоже большой привет людям, которые умудряются за 20 минут ставить три пенальти, а потом удивляются реакции», — приводит слова Савина ТАСС.

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет получил красную карточку в конце первого тайма матча 23-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2). КДК РФС дисквалифицировал специалиста на два матча. Помимо встречи с «Химками» испанец пропустит игру 25-го тура против «Сочи».

«Химки» набрали 17 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Торпедо» с 13 очками находится на 16-й строчке.

Источник: https://tass.ru/sport/17585603
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
ФК Химки
Жозеп Клотет
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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30 тур
22.04 14:00
Химки – Торпедо
 4 : 2
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 1 : 3
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 21 1 4
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