Гендиректор «Химок» — о возможном обращении в ЭКС после матча с «Торпедо»: «Давайте насладимся победой»

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о возможном обращении в ЭСК РФС после матча 24-го тура РПЛ против «Торпедо» (4:2).

«Что касается пенальти в наши ворота. Итоговый счет на табло, это никак не изменит результат. Сейчас давайте насладимся победой», — сказал Оленев «СЭ».

«Химки» набрали 17 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Торпедо» с 13 очками находится на последней, 16-й строчке.