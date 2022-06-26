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Сегодня, 20:04

«Химки» победили «Торпедо-2» в товарищеском матче

Иван Шитик
Корреспондент
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«Химки» 26 июня провели товарищеский матч против команды «Торпедо-2». Подмосковная команда выиграла со счетом 3:2.

В составе победителей дубль сделал Аршак Корян, еще один гол на счету Дмитрия Тихого.

Из-за ограничений по безопасности матч проходил без зрителей. Встреча состоялась на стадионе «Сатурн» в Раменском.

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