«Химки» победили «Торпедо-2» в товарищеском матче

«Химки» 26 июня провели товарищеский матч против команды «Торпедо-2». Подмосковная команда выиграла со счетом 3:2.

В составе победителей дубль сделал Аршак Корян, еще один гол на счету Дмитрия Тихого.

Из-за ограничений по безопасности матч проходил без зрителей. Встреча состоялась на стадионе «Сатурн» в Раменском.